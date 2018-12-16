Gündoğdu Adana Basketbol: 70 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 83

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol’u 83-70 yendi.

16 Aralık 2018, Pazar 17:26
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Gündoğdu Adana Basketbol: 70 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 83

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol’u 83-70 yendi.

Gündoğdu Adana Basketbol: 70 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 83

Salon: Menderes

Hakemler: Sami Özel, Alper Elçikoca, Hande Öztürk

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 17, Manolya Kurtulmuş 4, Marginean 19, Zeynep Öykü Kalbisağde 4, Fatmanur Karakaş 4, Sanem Gamze Zeren 9, Ervin 13, Bouthors, Sevgi Tonguç, Kübra Yiğit

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 12, Gizem Başaran 8, Merve Aydın 12, Abdelkader 24, Johnson 8, Gajic 19, Cansu Köksal, Hülya Çoklar, İlsu Darıcıoğlu

1. Periyot: 23-17

Devre: 39-43

3. Periyot: 58-60

Beş faulle çıkanlar: 29.21 İlsu Darıcıoğlu (Hatay Büyükşehir Belediyespor), 38.47 Marginean, 39.38 Zeynep Öykü Kalbisağde (Gündoğdu Adana Basketbol)

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