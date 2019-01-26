Gündoğdu Adana Basketbol: 68 - Çukurova Basketbol: 93

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında lider Çukurova Basketbol, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol’u 93-68 yendi.

26 Ocak 2019, Cumartesi 17:15
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Gündoğdu Adana Basketbol: 68 - Çukurova Basketbol: 93

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında lider Çukurova Basketbol, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol’u 93-68 yendi.

Gündoğdu Adana Basketbol: 68 - Çukurova Basketbol: 93

Salon: Menderes

Hakemler: Sertan Kırklar, Abdullah Koputan, Serhat Dülker

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 9, Marginean 25, Bouthors 2, Fatmanur Karakaş 10, Sanem Gamze Zeren 9, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç 8, Bensu Deniz Zereyak, Betül Erkoyuncu, Kübra Yiğit 3, Bahar Kocaoğlu

Çukurova Basketbol: Bone 21, Şaziye İvegin Üner 2, Gökşen Fitik 2, Gray 10, Meltem Avcı 5, Mestdagh 18, Pelin Derya Bilgiç 10, Sevgi Uzun 8, Gueye 17, Sera Özelçi

1. Periyot: 17-22

Devre: 37-34

3. Periyot: 54-62

AA

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