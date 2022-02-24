Güncel dolar kuru, Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte günün en çok araştırılan konularından birisi haline geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya savaş ilan etmesiyle birlikte bölgede gerilim tırmanırken dolar kurunda yükseliş görüldü. Dolar/TL, küresel gelişmelere paralel olarak 14,60 seviyelerini test etti. Dolar kuru en son 20 Aralık günü bu seviyeleri görmüştü. Akşam saatlerinde dolarda düşüş meydana geldi. 24 Şubat Perşembe günü dolar, euro, sterlin ve altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

Güncel dolar kuru | Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

1 Dolar, alış olarak 14,05 TL satış olarak ise 14,09 TL dolaylarında işlem görüyor.

Güncel euro kuru | Euro ne kadar? 1 euro kaç TL?

1 Euro, alış olarak 15,07 TL satış olarak ise 15,09 TL dolaylarında işlem görüyor.

Güncel sterlin kuru | Sterlin ne kadar? 1 sterlin kaç TL?

1 sterlin, alış olarak 18,09 TL satış olarak ise 19,04 TL dolaylarında işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları | Altın ne kadar?

Güvenli liman gömleği giyen altın fiyatları ons tarafında 1949 doları görerek Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sabah saatlerinde hızlı yükselişe geçen gram altın, akşam saatlerinde ise düşüşe geçti. ons altının fiyatı 19.45 itibariyle 1923 dolar.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış 868,06 TL | Gram altın satış 868,29

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış 1.432,00 TL | Çeyrek altın satış 1.472,00 TL



















