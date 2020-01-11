Günay Güvenç: Penaltı his işi

Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Gaziantep FK’nın başarılı kalecisi Günay Güvenç, takımının devre arası kampında MisliTV’ye konuştu.

GAZİANTEP FK’DA İLK YARI NASIL GEÇTİ?

MisliTV’den Ertan Süzgün’ün sorularını yanıtlayan Beşiktaş’ın eski kalecisi Günay Güvenç, şu anda forma giydiği Süper Lig ekibi Gaziantep FK’nın ilk yarıdaki performansı hakkında konuştu. Bu sezon Süper Lig’deki ilk sezonunu yaşayan ekibin başarılı kalecisi, “İlk yarıya bakarsak, Süper Lig’de ilk yılını oynayan bir takım olarak 24 puan bizim içim gerçekten güzel bir puan. Sezon başında birisi bize dese ki ilk yarıyı sonunda 24 puan alacaksınız. Hemen altına imzayı atar, tamam derdik. Şimdi geriye bakmanın anlamı yok. Bu topladığımız puanın üstüne yaslanmayacağız. 17 maçımız daha var Süper Lig’de. Altı sıralarla bağımızı iyice koparıp, üst sıralara tırmanmaya çalışacağız.”dedi.

SUMUDICA NASIL BİR ANTRENÖR?

Süper Lig’in renkli kişiliğiyle dikkati çeken antrenörü Sumudica hakkında MisliTV’ye açıklamalarda bulunan kaleci Günay Güvenç, “Onun ile 6 aylık bir çalışma dönemim oldu. Kendi hayatını bir kenara bırakarak, tamamen futbol odaklı bir hayat yaşıyor. Bilim olarak, antrenörlük olarak, kişisel anlamda da ekibiyle birlikte bize çok yardım ediyor. Biz oyuncu grubu olarak onun bize verdiği her şeyi sahada geri vermek istiyoruz. İyi de gittiğimizi düşünüyoruz. Bizi çok desterliyor ve takımın arkasında çok iyi duran bir antrenör. Ne zaman, nerede takımına dokunacağını çok iyi bilen ve aynı zamanda masaya ne zaman yumruğunu vurması gerektiğini bilen bir antrenör. Duygu oranı çok yüksek bir kişi; ama bunu takıma çok iyi yansıtıyor.”dedi.

PENALTILARDAKİ BAŞARININ SIRRI NEDİR?

Sno dönemde kurtardığı penaltılarla dikkati çeken kaleci Günay Güvenç, “Öncelikle şunu söyliyeyim. Bir kalecinin penaltı kurtamakla iyi kaleci veya tam aksine kötü kaleci olacağını düşünmüyorum. Ben 100 penaltıdan 99’unu kurtarsam daha iyi bir kaleci olmam. Dediğiniz gibi penaltı işi, biraz his işi. Biraz da topun seni sevmesi gerek. Göztepe ile finale kalmıştık. Orada iki penaltı kurtardım ve şampiyon olmuştuk. Bu sene de Gaziantep FK ile seri penaltı atışlarında başarılı olduk. Bu noktada şansın yanı sıra köşeye nasıl zıpladığın, hangi güçle gittiğin de önemli. Burada penaltı gol olmuyorsa, kalecinin payının %30, kaçıran oyuncunun ise %70 olduğunu düşünüyorum; çünkü kaleci için penaltı çok dezavantajlı bir durum. Bu sezonda 5 penaltının 3’ünü kurtardım. Güzel tepkiler alıyorum; ancak yine söylüyorum bir kalecinin iyi olması penaltılara bağlı değildir.” şeklinde konuştu.

SON DÖNEMDEKİ KALECİLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Süper Lig’de önemli süreler alan genç, yetenekli, yerli kaleciler hakkında görüşünü bildiren Günay Güvenç, “Ben yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’ye geldim. O dönem aklıma gelen genç kaleci yoktu. Belki bir iki tane vardı. Bu iş biraz sabır işi. Altyapılardan gelen genç kalecilere çok fazla destek olunmalı. Şimdi, Gökhan, Altay ve Uğurcan var. Verilen destekler sonrası iyi, yetenekli kalecilerin geldiğini görüyoruz. Hata da yapılsa bu desteğin sürmesi gerek. Kaleci antrenörü, teknik ekip, kulüp kaleciden memnunsa sürekli şans verilmeli. Şu an gayet iyi kalecilerimiz var. O yüzden şu anda ülkemizin kaleci sorunu olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

KALECİLİKTEKİ İDOLÜN KİM?

Yurt içi / Yurt dışındaki kendine örnek aldığı veya beğendiği kaleciler hakkın görüşlerini bildiren kaleci Günay Güvenç, “Benim kendime örnek aldığım kaleci Macar kaleci Gabor Kiraly’di. O zamanlar 1860 Münih ve Hertha Berlin’de oynuyordu. Kalecilik yaparken giydiği uzun alt eşofmanı sayesinde dikkatimi çekmişti. Ben de evde onun gibi giyiniyordum. Daha sonra geçirdiği sakatlık sonrası futbolu bırakan Fransız kaleci Gregory Coupet var. Şu anda Lyon’da kaleci antrenörü olarak görev yapıyor. Yeni nesil kalecilerde artık sorumluluk arttı. Topu da çok iyi kullanmaları gerek. Geçirdiğimi Almanya alt yapısı sebebiyle bunu çok iyi biliyorum. Yeni nesil kalecilerden Manuel Neuer’i biliyorum. Buffon’a çok büyük saygım var. Ayrıca Oblak’ı da çok beğeniyorum”. şeklinde konuştu.

SÜPER LİGDEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Anadolu takımları artık her ekibi yenebiliyorlar. Büyük takım – küçük takım ayrımı kalmadı. Sivasspor, şu anda ligin zirvesinde. İkinci yarıdaki şampiyonluk yarışı hakkında ne söymelek istersin?

İkinci yarıda çok zorlu geçmesi beklenen Süper Lig şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Günay Güvenç, “Şu anda şu takım şampiyon olacak demek çok zor. Ligin ilk 6 sırasına baktığımızda güçlü takımlar var; ancak benim de, tıpkı herkes gibi, sürpriz olarak gördüğüm Sivasspor var. Gayet de iyi ritm yakaladılar, birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Bu zaten hissediliyor. Yoksa zaten orada olamazlardı. İkinci yarı için ben üst sıralarda değişiklikler olacağını düşünüyorum; ama neler olacağını göreceğiz. Anadolu takımları son 2-3 yıldır güzel yollar katettiler. Artık oyuncu transferine daha fazla dikkat ediyorlar. Büyük takımlar deplasmanda daha fazla zorlanıyorlar. Biz de Gaziantep FK olarak büyük maçlarda ayrı motivasyon oluyoruz. O yüzden Anadolu takımlarının gittiği yok çok doğru.” şeklinde görüşlerini belirtti.

ŞENOL GÜNEŞ VE MİLLİ TAKIM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Daha önce Şenol Güneş ile Beşiktaş’ta çalışan kaleci Günay Güvenç, “Şenol Hoca milli takıma ve benim gözümde oraya da çok yakışıyor. Yeni bir jenerasyon var, oldukça kaliteki. Çağrılan oyuncuların yanı sıra çağrılmayan isimlerde de çok büyük kalite var. Euro 2020’de birşeyler başaracağımıza inanıyorum; ama çok çalışmamız gerek. Öyle ki orada en üst kalite isimler olacak. Olası gruptan elenmede pes etmemek gerek. Bir turnuvada hiçbirşey silinmemeli. Örneğin; Almanya tecrübeli oyuncularını milli takıma çağırmıyor. Genç isimleri kullanıyorlar; çünkü bu iş sabır işi. Son Dünya Kupası’nda gruptan elenmişlerdi. Onda önce şampiyon olmuşlardı. Hemen her şeyi beklememek gerek, sabırla adım adım gitmek gerekir.” dedi.

EN ÇOK ZORLANDIĞI FORVET KİM ?

Brçok kaliteli forvetin forma giydiği Süper Lig’deki forvetler hakkında görüşlerini bildiren kaleci Günay Güvenç, “Geçmişte oynayan forvetlerden çoğu şimdi Türkiye’de oynamıyor. O dönemde Drogba, Sneijder, Negredo, Gomez bunlar zorlu isimlerdi. Şu anda Türkiye’de oynayan isimlerden Vedat Muriqi, hikayesi itibariyle beni çok etkilemişti. Çok saygı duyduğum bir isim. Burak abi çok kaliteli bir isim. Falcao geldi ligimize; ama yine de de benim favorim Muriqi.” şeklinde konuştu.