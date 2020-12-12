Günay Güvenç: Ligin en çok kurtarış yapan kalecisiyim

. Kendi performansını ve takımın durumunu değerlendiren 29 yaşındaki eldiven, "Ligin en çok kurtarış yapan kalecisiyim ama ben her zaman, geçmişte de söyledim, istatistiklere bakmayan ve fazla önem vermeyen bir kaleciyim. Gaziantep FK'da 3. sezonuma girdim, bu yıl kontratımın son senesi. Buraya geldiğimde böyle olacağını düşünmemiştim. Çok güzel, çok organize bir kulübe geldiğimi gördüm. Geldiğim günden beri aslında ilk maçtan sonra bir bağ oluştu. Sadece benimle taraftar arasında değil; şehirle, yönetimle, kulüple. Ailem de burada, onlar da kendilerini burada inanılmaz şekilde rahat hissettiler" dedi.