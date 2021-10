Gümüşhanespor, kalesinde gol görmeyen tek takım

Sinan UÇAR- Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA) - TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, geride kalan 6 haftada kalesinde gol görmedi. Gümüşhanespor teknik direktörü Ekrem Onuk, “Çalışma yaparken de defanstan başladık. Gol yemeyip, gol atmak için her maça çıktık. Bu planımızı da ilk altı hafta içerisinde gerçekleştirdik” dedi.

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un çıkışı sürüyor. Sezon başı mali krizi atlatan Gümüşhanespor, geride kalan 6 haftada başarılı bir istatistiği yakaladı. Gümüşhanespor'da göreve gelen yeni yönetim sezon başı transfer yasağını kaldırmış ve takıma genç isimleri katmıştı. Bu sezon oynadığı 6 maçta aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlikte grubunda üçüncü sırada bulunan Gümüşhanespor'da teknik direktörlüğü Ekrem Onuk, sportif direktörlüğü de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu yapıyor.

“ÇALIŞMA YAPARKEN DEFANSTAN BAŞLADIK”

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Ekrem Onuk, Sezon başında transfer yasağını geç açtıkları için yeni oluşmuş bir takım olduklarını hatırlayarak, “Eksiklerimizi biliyorduk ve yeni kurulan bir takım olduğumuz için eksiklerimizi tespit edip çalışmalarımızı o şekilde yaptık. Çalışma yaparken de defanstan başladık. Gol yemeyip, gol atmak için her maça çıktık. Bu planımızı da ilk altı hafta içerisinde gerçekleştirdik. Dolasıyla Türkiye’nin tek gol yemeyen takımı olduk. Gol yememek önemli değil, önemli olan bu maçlardan netice almaktı. Bizde bunu başardık. Maç kaybetmemiz ise ayrı motive edici oldu. Futbolcu kardeşlerimizin sahada olan aile ortamı, birlikteliği güzel sonuçlar almamız sağlıyor. Bizim hedefimiz bu sezon ligde kalmak” ifadelerini kullandı.

“DESTEK ARTIKÇA TAKIM DAHA İYİ YERLERE GİDECEKTİR”

Takım kaptanı Tekin Adar ise, “Sezon başı kampı yapamadık. Hazırlık maçı bile çok fazla oynayamadık. Ligin ilk iki haftası bile sadece mücadele etmek zorunda kaldık. Oyunumuz pek sahaya yansıtamadık. Üçüncü haftada ise mücadelemizin yanına güzel oyunumuzu da ekledik. Güzel gidiyoruz. Bizlere destek artıkça takım daha iyi yerlere gidecektir” diye konuştu.

Stoper Rıdvan Okuş da, takım olarak defans yaptıklarını belirterek, “En ileri uçta oynayan oyuncumuzla birlikte takım defansı yapmaya başlıyoruz. Ligde ki pozisyonumuz sadece takım savunmasıyla alakalı bir durum. Bireysel olarak ta elimizden gelen öz veriyi gösteriyoruz. Gol yemedik, inşallah böyle devam ederiz” dedi.

Orta saha oyuncusu Oktay Pop ise, ligde alacakları her puanın çok önemli olduğunu kaydederek, “Bizim her puan çok önemli. Lige maç maç bakıyoruz. Alabileceğimiz tüm puanları almak istiyoruz. sezona geç başladık. Geç başladığımız uyum sürecimiz bizim için dezavantajdı. Bunu en kısa sürede atlattık. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Her maç gol yememeye devam etmek istiyoruz. takım savunması en ileriden başlatarak geriye kadar gelmek istiyoruz. Hücumumuzu ise geriden başlatarak ileri doğru götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaleci Cengiz Biçer de, “Gümüşhanespor yıllarca play of oynamış, üst sıralara koşmuş ve finaller oynamış bir kulüp. Böyle kulüplerin zor zamanları olur. Kötü günleri geride bıraktık. Yeni bir ekibimiz, çok özverili çalışıyoruz. Yeni kurulan bir takıma göre arkadaşlığımız çok iyi. Bir birimiz çok destek oluyoruz. Takım olarak ligde daha iyi sıralara gelmek istiyoruz” dedi.

