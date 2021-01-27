Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor maç sonucu: 1-3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, ikinci devrenin ilk maçında konuk ettiği Afjet Afyonspor’a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Erkan Engin xx, Murat Şimşek xx, Onur Gülter xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Sercan Kaya xx, Hasan Kaşıkara xx, Tekin Adar xx (Baran Basut dk. 76 xx), Musa Sinan Yılmazer xx (Muharrem Efe dk. 88 ?), Bahadır Abdulkadir Yağız xx, Burak Demireğen xx (İlke Tankul dk. 88 ?), Raif Gündoğdu xx, Berkan Yıldırım xx, Yunus Şimşek xx, Kudret Oben Saraçoğlu xx (Tuğay Adamcıl dk .46 xx)

Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Emre Tosun xx, Onur Ramazan Toprak xx, Doğan Ateş xx (Yusuf Emre Kasal dk. 58 xx), Cihan Özkara xx, Savaş Tağa xx (Mehmet Abdullah Çoban dk.

73 xx), Alper Tursun xx (Yakup Yiğit dk. 73 xx), Erhan Şentürk xx (Ferhan Evren dk. 87 ?), Aykut Uluç xx, Nazmi Candoğan xx, Okan Yıldız xx

Goller: Hasan Kaşıkara (dk. 30) (Gümüşhanespor), Onur Ramazan Toprak (dk. 4), Aykut Uluç (dk. 23), Mehmet Abdullah Çoban (dk. 81) (Afjet Afyonspor)

Sarı Kartlar: Okan Yıldız, Doğan Ateş, Nazmi Candoğan, Yusuf Emre Kasal (Afjet Afyonspor)