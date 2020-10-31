Gümüşhane’de bir mahalle karantinaya alındı

Kürtün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mahallede yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda Kürtün İlçesi Kızılcadam Köyü, Güllüşah Mahallesinde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.

Mahalle giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.