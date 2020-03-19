Gümüşhane nakavt oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK’ya 3-0 mağlup oldu. Korona tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşma ateş hattının kaderini çizecek nitelikteydi. Kazanan takım tehlikeli bölgeden kurtulma yolunda önemli bir adım atmış olacaktı. Bunu başaran taraf konuk ekip oldu. Gümüşhanespor başından sonuna etkisiz kaldığı karşılaşmada Alper, Ahmet Sun ve Ömer’in gollerine engel olamadı. Kritik deplasmanda 3-0’lık skorla kazanan Başkent ekibi, puanını 31 yaparak nefes alırken deyim yerindeyse kâbus gibi bir sezon geçiren Bordo-Beyazlılar, 25 puanda kalarak ateşten çıkamadı, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.