Gültiğin Er, İspanya’da Türk triatlon tarihine geçti

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barselona şehrindeki organizasyonda Gültiğin yarışı, 54 dakika 18 saniyeyle tamamladı.

Toplam 65 triatlet içinde 49. sırayı alan milli sporcu, elit kategoride Türkiye’nin en iyi derecesine imza attı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya yarış sonrası yaptığı açıklamada, Gültiğin’in çok iyi motive olduğunu belirterek, "Çalışmasının karşılığını almasından dolayı çok mutluyuz. Ekibimiz, İspanya’da özveri dolu, yoğun bir antrenman programının içinde. Olimpiyat yolunda ilerlemenin hiç durmadan devam edeceğini sporcumuz bize gösterdi. Kendisini ve antrenörlerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

AA