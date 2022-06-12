Gülnaz Büşranur Çoşkun Avrupa şampiyonu; Mete Gazoz Avrupa 3.'sü

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya'dan Daniel Castro'yu 6-4 yenerek Avrupa 3.'sü oldu.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya'dan Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya’da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan milli okçuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya’da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2’si altın, 2’si gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli okçular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2’si altın, 2’si gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin toplamda 8 madalya ile katılımcı ülkeler arasında birinci sırayı alması bizleri ayrıca sevindirdi. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”