  • Haberler
  • Satranç
  • Gülkız Tulay: Türk kadın satranççılardan derece bekliyoruz

Gülkız Tulay: Türk kadın satranççılardan derece bekliyoruz

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Antalya’da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda Türk sporculardan derece beklediklerini bildirdi.

04 Mart 2019, Pazartesi 16:04
- A +
Gülkız Tulay: Türk kadın satranççılardan derece bekliyoruz

Türkiye’de son yıllarda gerek popülarite gerekse de 900 bine yaklaşan  lisanslı sporcu sayısı ile en dikkat çeken spor branşları arasında yer alan  satrançta Türkiye, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapıyor.

Bir büyük organizasyonu daha Türkiye’ye kazandıran TSF, 10-23 Nisan  tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda 30’a  yakın ülkeden yaklaşık 200 sporcuyu misafir edecek.

Turnuvada, Türkiye’nin yetenekli kadın sporcuları, dünyaca ünlü  satranççılarla yarışma imkanı da bulacak.

"Dünya satrancında yukarılara çıkıyoruz"

Kundu Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen 2019 Arzum Türkiye Kadınlar  Satranç Şampiyonası’nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kadınının,  satrançta belli bir noktaya gelmesi için çok uğraştıklarını belirterek,  sporcuların da bunun için çok emek sarf ettiğini söyledi.

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda dereceye girecek sporcuların,  10-23 Nisan tarihlerinde yine Antalya’da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Satranç  Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceğini ifade eden Tulay, şöyle konuştu:

"Dünya satrancında her geçen gün daha yukarılara çıkıyoruz. Kadın  satrancında da çok iyi yerlere gelmek için çaba sarf ediyoruz. İnanıyoruz ki  Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda da Türk sporcularımız derece yapacaklar.  Bunun için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Federasyon olarak kamplarla ve bir  takım çalışmalarla sporcularımıza destek veriyoruz. Avrupa Kadınlar Satranç  Şampiyonası’nda sporcularımızdan derece bekliyoruz. Çok kıymetli sporcularımız  var. Eminim ki çok güzel dereceler elde edecekler."

"Herkes Türkiye’deki şampiyonalara katılmak için can atıyor"

Federasyon Başkanı Tulay, böylesine önemli bir organizasyonun  Türkiye’de yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, yaptıkları tüm  organizasyonların çok başarılı olduğunun her yerde duyulduğunu anlattı.

"Herkes Türkiye’de bir turnuva yapılacağı zaman katılmak için  neredeyse can atıyor." ifadesini kullanan Tulay, bunun Türkiye’nin tanıtımı ve  bilinirliği açısından çok güzel bir durum olduğunu belirtti.

Tulay, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç  Olimpiyatı’nın da yine Türkiye’de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.