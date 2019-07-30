Gülkız Tulay: Satranç sadece spor değildir!

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, tören öncesinde şu ifadeleri kullandı:

■ Konya böylesi büyük bir organizasyon için en iyi lokasyona sahip illerimizden biri. Daha önceki yıllarda üç ligi ayrı ayrı zamanlarda düzenliyorduk, ancak Selçuklu Kongre Merkezi’nin mükemmel fiziki şartları nedeniyle bu yıl üçünü aynı anda düzenlemeye karar verdik. İyi ki de öyle yapmışız. 128 kulüpten sporcular, aileleri, federasyondan ekip arkadaşlarımız; 2000’e yakın satranç ailesi ferdi, 15 gün boyunca bir araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk. Geleceğin yol haritasını belirledik bir bakıma. Yani, bir nevi çalıştay gibi oldu bu şampiyona.

■ Takım listeleri açıklanana kadar Tatvan’ın şampiyon olacağını beklemiyorduk. Takım listeleri açıklanınca baktık, çok iyi bir liste hazırlamışlar. Ivanchuk gibi çok önemli bir büyükusta var kadrolarında. Kendilerini tebrik ediyorum. Burada 100’e yakın büyükusta ünvanlı sporcu yarıştı. Ülkemizdeki 13 büyükustamızın çoğu yer aldı. Avrupa ve Dünya Okullar Şampiyonalarında ve Dünya Yaş Gruplarında yarışan sporcularımız vardı. 15 gün içinde herkesi bir arada gördük.

■ Altyapıdan çok iyi sporcular geliyor. Bu yıl uluslararası arenada çok başarılı sonuçlar aldık. Dünya Okullar Şampiyonası’ndan 5 madalya, Avrupa Okullar Şampiyonası’ndan 8 madalya ve ülke şampiyonluğu elde ettik. Satrançta ekol ülkeleri; Rusya başta olmak üzere Doğu Bloku ülkelerini geride bıraktık. Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası’na dört takımla katıldık ve 12 Yaşaltı Kız Takımı’nda Ordu Büyükşehir Kulübümüz Avrupa Şampiyonu oldu.

■ Satrancı spor değil eğitimin destekçilerinden bir branş olarak görüyoruz. Federasyonumuz bünyesinde satranç sporu yapan 20’den fazla sporcumuz LGS’de 500 tam puan elde ederken, 50’den fazla sporcumuz bir ya da iki yanlışla ilk sıralarda yer aldılar. YKS’de de Türkiye ikincisi sporcumuz burada Denizli takımıyla yarıştı. Türkiye 13.’sü, 50.’si, 100.’sü olan sporcularımız var. Verdikleri röportajlarda; sınavlara hazırlanırken satrancı asla bırakmadıklarını, aksine sınav stresini atmak için çok iyi bir araç olduğunu söylediler. Satranç oynayarak zihinlerini toparladıklarını dile getirdiler.