Gülkız Tulay: Satranç, bütün spor branşlarının temeli

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrancın bütün spor branşlarının temeli olduğunu söyledi. Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel gelişimde satrancın önemine dikkati çekerek, satrançta bekleme ve düşünme süresinin bireye saygılı olmayı öğrettiğini dile getirdi.

"Satranç, bütün spor branşlarının temeli." diyen Tulay, "Başarılar dileyerek masaya oturulan, rakibini tebrik ederek masadan kalkılan satrancı, diğer branşların destek alabileceği, centilmen bir branş olarak görüyorum. Sporcusundan hakemine, antrenörüne kadar her aşamada iyi bir neslin yetişmesine katkı sağlayabilmek oldukça motive edici." ifadelerini kullandı.

Tulay, satranç müsabakaları sonunda kendiliğinden bir eğitim ortamı doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklar çok uzun süren müsabakalar sonunda konuşa konuşa salondan çıktıklarında ’Ben şurada yanlışlık yaptım, düşünmedim, eksik hesap ettim’ şeklinde müsabakanın analizini yapıyor. Sonuçta biri kazanmış, biri kaybetmiş iki çocuğun yüzünden hangisinin kazandığı, hangisinin kaybettiği anlaşılmıyor. Ancak sorduğunuzda öğrenebiliyorsunuz. O olgunluğu sağlayan bir branş."

Topluma örnek olacak güzel hikayeleri paylaşmaktan gurur duyduklarını aktaran Tulay, şöyle konuştu:

"Çok güzel başarı hikayelerine sahip, çok başarılı çocuklar var. Kendi yaş grubunda Türkiye şampiyonu Ediz Gürel’den bahsetmek isterim. Ediz, Antalya’da düzenlediğimiz törende birincilik ödülünü almadan önce herkesi tek tek tebrik ederek kürsüye çıkmıştı. Bazen bir yetişkinin bile atlayabileceği ince bir davranışı çok küçük yaştaki çocuklarımızda görmek gurur verici."

"Satranç masasında herkes eşit"

Gülkız Tulay, fiziksel, cinsiyet ya da yaş ayrımı olmaksızın satranç masasında herkesin eşit olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Satrancın en güzel tarafı, masa başında eşitlik oluşturması. Kadın ya da erkek, engelli olan-olmayan, sosyo ekonomik seviyesi yüksek ya da düşük fark etmeksizin herkes belli bir sisteme göre eşleşiyor. Hangisinin kazanacağı belli değil. Oluşan bu eşitlik duygusunun satrancın asilliğinden kaynaklandığını düşünüyorum."

"Kültürel etkileşimi çok önemsiyoruz"

Satrancın kültürel etkileşimi artırarak iyi nesiller yetişmesinde önemli bir katkısı olduğunu belirten Tulay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklar ve gençlerin her alanda donanımlı olmalarını destekliyoruz. Donanım sadece akademik, sportif, sosyal olarak değil mümkünse hepsi uyumlu bütünlükte olmalı. Alınan madalyalar, sportif başarılar çok önemli ama bu kadar özel bir branşın, çocukların gelişimine katkı sağlamasını, kültürel gelişim ve etkileşimini biraz daha fazla önemsiyoruz. Bir spor branşında çok başarılı olabilirsiniz ancak yetişkin olduğunuzda sadece o spor branşından bahsedilmiyor. Satrancın iyi nesiller yetişmesinde önemli bir katkısı var. O yüzden büyük bir heyecanla çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz."

AA