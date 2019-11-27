Gülkız Tulay: Red Bull’a teşekkürler

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Red Bull’un desteği ile gerçekleştirilen Chess Masters’ın, Türkiye satrancına yeni bir soluk kattığını ifade etti. Organizasyonun çok ses getirdiğini kaydeden Tulay, “Bölgelerin en iyi satranç oyuncularını çok farklı bir formatla bir araya getiriyoruz. Amacımız satrancın ulaşılabilir olduğunu göstermekti. Bu turnuva ile bunu gerçekleştirdik” dedi.

‘Hamleler güzele, doğruya, iyiye...’

Red Bull ile iş birliklerinin devam edeceğini ve satrancı her platformda daha yukarılara taşımak için güzel ve etkili çalışmalara imza atacaklarını belirten Gülkız Tulay, “Red Bull’a verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Turnuvaya başvuran ve elemelerde yer alan yaklaşık 2 bin ve finale kadar gelen 32 oyuncuyu tebrik etmek istiyorum. Şampiyon olan Marmara Bölgesi Takımı’na ve oyuncularına ise en büyük tebrikleri yolluyorum. Hamlelerimiz hep güzele, doğruya ve iyiye doğru olsun” ifadeleri kullandı.