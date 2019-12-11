Gülkız Tulay: 2020 de çok yoğun geçecek

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında yaptıkları uluslararası organizasyonların çok değerli olduğunu kaydetti. Gülkız Tulay, "2019, Türkiye Satranç Federasyonu açısından yoğun ama bir o kadar da başarılı bir yıl oldu. Önemli turnuvalarla satranç sporunu her geçen gün daha da yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da iyi yolda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

2019 yılında dört uluslararası organizasyon düzenlediklerini anlatan Tulay, şöyle devam etti:

"Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası’nı Antalya’da yaptık. Eş zamanlı Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’nı yine Antalya’da hayata geçirdik. Katılım oldukça yüksekti, ülkemizden de 125 sporcumuz katıldı. 23 Nisan haftasına denk getirdik. 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nı ise Çorum’da belediyenin destekleriyle gerçekleştirdik. Yılı kapatırken de FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası’na Ankara’da ev sahipliği yapıyoruz."

Tulay, FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası’nın ilk kez düzenlendiğine işaret ederek, "Organizasyonda Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından görme, işitme ve fiziksel engelli satranç sporcularından oluşan karma takımlar yarışıyor. Kupaya 24 ülkeden sporcular katılıyor. Bu özel sporcular, buraya engelleri mat ederek gelmiş sporcular." diye konuştu.

En fazla lisanslı sporcu sayısına sahip federasyon olduklarına değinen Tulay, "900 bin civarında lisanslı sporcumuz var. Bütün spor branşları içerisinde ilk sıradayız. Bu, federasyonun başarısını gösteren önemli unsurlardan biri." şeklinde görüş belirtti.

"2020 de çok yoğun geçecek"

Tulay, gelecek yıl da önemli faaliyetler gerçekleştireceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2020 de çok yoğun geçecek. 2019’u aratacak yoğunlukta olacağından eminim. En önemli faaliyetimiz de her yıl sömestr tatilinde yaptığımız Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası. Kayıtları şu an alıyoruz. Son organizasyonda 2 bin 600 sporcu mücadele etti. Antalya’da düzenlenecek organizasyona yine yoğun bir katılım bekliyoruz. Orada veteran sporcularımızla da birlikte olacağız. 7’den 70’e bütün sporcuları ağırlayacağımız bir hafta bizi bekliyor."

Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonunun kurulmasına ilişkin soruyu da cevaplayan Tulay, "Bu, dernekler kanunundaki bir boşluktan faydalanılarak sonuna bir federasyon kelimesinin eklendiği aslında bir birlik. Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 63 spor federasyonundan biri. Onun dışındakiler bir takım grupların birlikleri." ifadelerini kullandı.