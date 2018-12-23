Gülkız Tulay 2018 Yılının en başarılı federasyon başkanı oldu

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, All Sports Magazin tarafından halk oylaması ile gerçekleştirilen anketinde “2018 yılının En Başarılı Federasyon Başkanı” seçildi.

Anket katılımcı sayısı: 3362

1553 Oy ile Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 2018 Yılının en başarılı spor federasyonu başkanı seçilmiş oldu.

1088 Oy alan Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen ise, oylamada 2. sırada yer almış aldı.

317 Oy ile, Bilardo federasyonu Başkanı Ersan Ercan, 2018 Yılının en başarılı spor federasyonu başkanı sıralamasında 3. sırada yer almış oldu.