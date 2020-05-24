Gulfstream Park altılı tahminleri! Hakan Cantınaz yorumladı...

At yarış heyecanı ABD'de devam ediyor. Gulfstream Park'ta 9 koşulu bir program var. Bayram nedeniyle gazeteler çıkmazken Fanatik ekibi altılı bültenlerini ve yorumlarını sizler için hazırlıyor.

TAY TV Genel Yayın Yönetmeni ve Fanatik Hipodrom Yazarı Hakan Cantınaz bugün koşulacak Gulfstream Park yarışlarını sizler için yorumladı...





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Gulfstream Park 1. altılı

Yarış hayatının ilk startında Mart ayında bu pistte az farkla ikinci kalan FUDDLED'ın bu defa artan tecrübesiyle her ne kadar şiddetli yağış olsa da Gulfstream Park'taki ikinci startında birinciliğe ulaşmasını bekliyor liman olarak öneriyorum.

1.AYAK : 3-15-16-2-8

2.AYAK : 2-8-3-5-10-4

3.AYAK : 5-4

4.AYAK : 1-3

5.AYAK : 3-12-4-5-10

6.AYAK : 2

Gulfstream Park 2. altılı

Mart ayının ortasında yeni antrenörü John C.Servis'e geçen ve hemen akabinde koştuğu koşuyu da kazanıp arka arkaya üçüncü kolay birinciliğine imza atan BLUE BUFF, son üç yarışında üçüncü farklı jokeyle piste çıkacak olmasına rağmen geride bırakabileceği grupta günün limanı olarak risk edilebilir.

1.AYAK : 1-3

2.AYAK : 3-12-4-5-10

3.AYAK : 2/3

4.AYAK : 1-8-4

5.AYAK : 10-8-1-3-6

6.AYAK : 6