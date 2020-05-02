Gülben Ergen, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Ergen, Dadı dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sorulara canlı yayında yanıt verdi.

"Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek. Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde Sezin'den haber alıyorum. O da hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayete etme hakkımız yok."

Kaynak: Hürriyet