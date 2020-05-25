Gülün taç yapraklarının damıtılması sonucunda hazırlanan ‘gül suyunun yüze faydaları’ en bilinen özelliklerinden biridir. Hemen her cilt tipi için uygundur ve olumlu sonuçlar verir. Tüm bunların yanında parfüm sanayisinin de vazgeçilmez malzemelerinden biridir. ‘Gül suyunun saça faydaları’ sayesinde saç ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Gül suyunun faydaları nelerdir?

Gül suyunun birden fazla faydası bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi olacaktır;

Gül suyu genel olarak cilt için kullanılmakta olup birçok faydası vardır. Gül suyu, cildin pH derecesine uygundur.

Gül suyu, cildin yağlanmasını önleyerek akne ve sivilce oluşumunun önüne geçer.

Gül suyunu kullanarak saçların yıkanması sonucunda kepek sorunu ortadan kalkacaktır. Duş sonrasında saç köküne gelecek biçimde saçın gül suyuyla yıkanması bunun için yeterlidir. Bunun yanı sıra gül suyu saç köklerini besleyerek, cansız ve mat görünümü ortadan kaldırır ve saça canlılık katar.

Gül suyunun sakinleştirici ve stres önleyici bir faydası bulunur. Ruhsal gerginlik yaşayanların veya stres sorunu olanların, gül suyu kokusunu koklamaları stresin azalmasına destek olacaktır.

Gül suyunun antiseptik bir içeriğe sahip olması, iltihabın oluşmasını önler. Bununla beraber sivilcelerin ortaya çıkmasına engel olur.

Antiseptik özelliğinden ötürü gül suyu şişkinliklere iyi gelir. Bilhassa yorgun ya da yorgun uyanınca, gözaltı şişliklerine tonik uygulaması yaparak bu durumdan kurtulmak mümkün olacaktır.

Antioksidan içeriğe sahip olan gül suyu, ciltte bulunan hücreleri yenileyerek, cildin yaşlanmasını geciktirir. Cildin parlak ve daha genç görünmesine katkı sağlar.

Gül suyunu oda içerisinde bulundurmak, hafızayı güçlendirici etkiye sahiptir.

Gül suyunun içeriğinde var olan antiseptik özelliği, yalnızca kozmetik alanında değil beden sağlığı adına da büyük rol oynamaktadır.

Migren tarzı baş ağrıları için ağrı kesici özelliği bulunur. Şiddetli olan baş ağrıları için alına gül suyu ile masaj yapmak ağrının hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Bademcik ve boğaz iltihabı gibi problemlerde oldukça etkili olan gül suyunun bazı hastalıkların tedavisi için kullanıldığını söylemek mümkün. Bu tür vaziyetlerde saf gül suyuyla gargara yapmak önemlidir.

Gül suyu, göz sağlığına da olumlu faydalara sahiptir. Saf gül suyu ile göz damlası uygulaması yapmak gözlerin sağlığına olumlu katkı sağlar. Alerjik durumları bulunan kişilerin, göz kızarıklıkları ve göz hassasiyetini önlemektedir.

Güllaç, zerde, su muhallebisi gibi tatlılarda kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan A, E, C vitaminleriyle yapılan tatlıların sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Gül suyu ne işe yarar?

Gül suyunun işe yaradığı pek çok alan bulunur. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi olacaktır;

Boğaz rahatsızlıklarına karşı gargara şeklinde kullanılabilir.

Ağız kokusunun giderilmesinde yardımcı olur ve ferah nefes verir.

Kalp ve damar rahatsızlıklarını önler.

Banyo suyuna eklenerek, cildin parlamasına yardımcı olur.

Zihnin rahatlamasına destek olarak, stresten arındırır.

Gül suyu evin güzel kokmasına olumlu etkide bulunur. Bu yüzden sprey şeklinde kullanılabilir.

Daha konforlu bir uyku sağlar.

Mesane bakterilerinin oluşmasını önler.

Baş ağrısının hafiflemesine olanak tanır.

Gül suyu nasıl kullanılır?

Gül suyunun kullanılması adına ve faydalarını tam anlamıyla görmek için kullanılan gül suyunun yüzde 100 saf olması gerekir. Gül suyu yemekler için kullanılacaksa aşırıya kaçmamak önemlidir. Bu yemek tadının daha lezzetli olmasına katkı sağlayacaktır. Bilhassa yapılan süt tatlıları için 1 litre sütle yapılan bir tatlıya, 2 çorba kaşığı gül suyu katmak, hem gül suyunun faydalarından yararlanmaya hem de gül suyu lezzeti almaya yardımcı olur.

Gül suyu cilt adına kullanılacaksa, bir pamuk desteğiyle bütün yüze tonik yapılabilir. Göz altı şişliklerinden kurtulmak adına pamuğa gül suyu damlatıp, gözaltında 15 dakika boyunca bekletmek yeterlidir. Cilt maskesi yapmak adına gül suyu çok sık kullanılır. Gül suyuyla maske yapmak adına beş çorba kaşığı gül suyuyla beraber bir tatlı kaşığı kadar gliserin karıştırılarak pamukla cilde uygulama yapılabilir. Bu sayede cildin daha parlak görünmesi mümkündür.