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Guingamp, Didier Ndong için Sunderland ile prensipte anlaştı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Guingamp, Sunderland'in sözleşmesini feshettiği merkez orta saha oyuncusu Didier Ndong'u transfer etmeye hazırlanıyor. Kulüp, Sunderland ile prensip anlaşmasına vardığına duyurdu.

28 Aralık 2018, Cuma 14:20
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Guingamp, Didier Ndong için Sunderland ile prensipte anlaştı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Guingamp, Sunderland'in geçtiğimiz eylül ayında sözleşmesini feshettiği Didier Ndong'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Gabonlu merkez orta saha oyuncusunun sözleşmesini fesheden Sunderland, fesih sözleşmesine oyuncunun bir sonraki transferinden pay alma maddesi koydurmuştu.

Bu nedenle öncelikle İngiliz kulübüyle bir görüşme gerçekleştiren Guingamp, Sunderland ile prensip anlaşmasına varıldığını resmi Twitter hesabından duyurdu.

24 yaşındaki Ndong'un transferinin kısa bir süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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