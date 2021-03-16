Eskiden adidas ve Reebok gibi spor giyim markalarında çalışan Guillaume de Monplanet, Team Vitality ekibine eş CEO olarak katıldı. Guillaume, organizasyonun küresel hedeflerine ulaşmak için Fransız espor organizasyonuna katıldı. Son sekiz yılını adidas France'ın genel müdürü olarak geçiren Guillaume 700’den fazla çalışandan sorumluyu. Ondan önce ise Reebok'ta Fransa'da ülke marka direktörü olarak görev yaptı.

Guillaume Team Vitality’ye katılışıyla ilgili şöyle konuştu: “Reebok ve adidas gibi gençliğe hitap eden markaların büyümesi için hizmet ettiğim için çok şanslıyım. Espor ile iç içe olan Vitality’nin de bu şirketler gibi olma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. ”

Kurucu ortak ve eş CEO’lardan Nicolas Maurer ise şu ifadeleri kullandı: “Vitality ile son sekiz senede harika bir yolculuk geçirdik ve geldiğimiz noktayla daha gurur duyamazdık. Ama yine de kendimizi daha da iterek daha yüksek başarımlar kazanmak istiyoruz ve bizi bu anlamda ileri taşıyacak birine ihtiyacımız vardı. Guillamue ise bu açıdan bizim için harika bir isim, kendisiyle çalışacak olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum.”

CS:GO, Rocket League, Fortnite, FIFA, League of Legends, Rainbow Six Siege ve Valorant takımları bulunan Vitality, Avrupa’nın en büyül espor organizasyonlarından biri.