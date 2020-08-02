Nadir olarak rastlanan ve sinir sistemine zarar veren gbs, tedavi yöntemleri üzerinden iyileşme imkanı bulunan bir hastalıktır. Fakat uzun süreli sinir hastalığı ile beraber sonrasında ölüm riski ile karşı karşıya da getirebilmektedir. Her yaştaki insanda görülme potansiyeli bulunan bu hastalık, oransal açıdan 100 bin kişi de 1 ya da 2 insan üzerinde görülmektedir. Ayrıca erkeklerde kadınlara göre 1,5 kat daha fazla ortaya çıktığını söylemek mümkün.

Guillain barre sendromu nedir?

Yüz, kol ve bacak ile beraber vücudun farklı noktalarında uyuşukluk, his kaybı, kas zayıflığı ve karıncalanma gibi durumlar yaratan nörolojik bir hastalık olarak guillain barre sendromu ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığın sebebine ilişkin çalışmalar hala günümüzde devam etse bile, henüz tam olarak kesin bir tanı konulmuş değil. Bu hastalık içerisinde bağışıklık sistemi vücuda saldırı düzenler. İlk başta karıncalanma ve uyuşukluk ile başlayan bu hastalık zaman içerisinde ölümcül riske kadar götürecek belirtileri ortaya çıkarır.

O yüzden ortaya çıkacak belirtiler ile beraber bu hastalık konusunda mutlaka uzman bir doktora başvurmak büyük öneme sahiptir. İlerleyen evrelerde solunum desteğine ihtiyaç duyacak noktaya getiren bu hastalık, kalıcı sinir hasarı ve çok ciddi problemler ile karşı karşıya getirmektedir. Özellikle vakalarının yaklaşık olarak %6 ile ’si ölüm ile sonuçlanmaktadır.

Guillain barre sendromu belirtileri nelerdir?

Sinir sistemi üzerinden meydana gelen belirtiler ile beraber guillain barre sendromu ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda uyuşukluk, karıncalanma, refleks ve his kaybı ile beraber hissizlik ve güçsüzlük gibi birçok durum yaşanır. Paralel olaral gullian barre sendromu için ortaya çıkacak belli başlı bazı belirtiler öne çıkarılabilir.

- El, kol ve bilek ile bacaklarda çift yönlü karıncalanma ve uyuşukluk,

- Ayak ve ayak parmakları ile bilek bölümünde simetrik karıncalanma ile uyuşukluk,

- Merdiven çıkmakta zorluk çekme ve yürüme güçlüğü,

- Birtakım duyu bozuklukları,

- Kol ile bacak bölgesinde konum duyusunda kayıp yaşama,

- Yüksek veya düşük tansiyon,

- İdrar yapma ve tutma güçlükleri,

- Yutkunma güçlüğü,

- Konuşma bozuklukları,

- Kalp ritim problemleri,

Bu belirtilerden birkaç tanesi ortaya çıktığı zaman ilk yapılması gereken hemen bir uzman doktora başvurulmalıdır. Yapılacak olan tetkik ve teşhis ile beraber farklı yöntemler üzerinden tedavi ele alınır.

Guillain barre sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Hastalığın durumuna bağlı olarak yoğun bakım ünitesinde veya yatarak gullian barre sendromu için tedavi gerçekleştirilir. Bu doğrultuda solunum ve nabız ile beraber tansiyon izlenir. Özellikle enfeksiyon riskine karşı ve hastalığın ilerlemesi noktasında, bu evrede ciddi önlemler alınır. Eğer hasta solunum konusunda zorluk yaşıyorsa, solunum cihazına bağlanarak hasta desteklenir.

Diğer yandan hastanın kanı alınmak suretiyle özel bir cihaz ile beraber filtre edilerek, tekrar hastaya verilir. Böylece kanda yer alan ve sinir dokularına hasar veren oto antikorların temizlenmesine olanak verilir. Yine hastaya damar yolu ile yapılan tedavi yöntemleri ile beraber, otoantikorların sinir hücresine zarar vermesi engellenir. Bu hastalık tedavi tamamlandıktan sonra tekrarlayabilir. Böyle durumlarda aynı uygulamalar yeniden gerçekleşir ve fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüne hasta sevk edilerek iyileşmesine olanak verilir.

Guillain barre sendromu testi nasıl yapılır?

Bu hastalık için yapılacak olan test öncelikle belirtiler üzerinden bazı tetkik ve teşhis eşliğinde gerçekleşir. Aynı zamanda kan testi üzerinden otoantikorların yarattığı etki ve bağışıklık sisteminin ne gibi hasarlar verdiğine dair sonuçlar ortaya çıkarılır. Bu sonuçlar doğrultusunda hastalığın seyrine ve şiddetine bağlı olarak, uzman doktor kontrolü altında farklı tedavi yöntemleri ele alınır.

Guillain barre sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Gbs olarak bilinen guillain barre sendromu eğer tedavi edilmezse, yaşanan belirtiler çok ciddi sorunlara doğru ilerleme gösterir. Özellikle ciddi oranda kas kaybı, halsizlik ve uyuşukluk ile beraber ciddi sinir hasarları ortaya çıkarır. Bu hasarlar zaman içerisinde hastanın normal yaşantısını tamamen yok ederek ölüm riskini meydana getirir. O yüzden mutlaka erken tedavi büyük öneme sahiptir.