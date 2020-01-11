Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın "Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor" sözlerinin ardından ortalık adeta karıştı.

Başkan Adil Gevrek de devreye girip, "Bizi arayan kisme yok. Transfer etik değil" dedi.

FANATİK ise Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho'ya ulaştı ve konuyla ilgili bilgi aldı. Transfer görüşmelerini doğrulayan Robalinho, "Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Görüşme var, doğru ancak son sözü Malatya söyleyecek" dedi.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler

Bu haberi de okudular Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a tepki: Etik değil!