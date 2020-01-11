Guilherme'nin menajerinden Fanatik'e transfer açıklaması

Guilherme'nin Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı konusu gündeme bomba gibi düşerken Brezilyalı oyuncunun menajerinden Fanatik'e flaş bir açıklama geldi.

11 Ocak 2020, Cumartesi 00:11 Son Güncelleme:
- A +
Guilherme'nin menajerinden Fanatik'e transfer açıklaması

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın "Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor" sözlerinin ardından ortalık adeta karıştı.

Başkan Adil Gevrek de devreye girip, "Bizi arayan kisme yok. Transfer etik değil" dedi.

FANATİK ise Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho'ya ulaştı ve konuyla ilgili bilgi aldı. Transfer görüşmelerini doğrulayan Robalinho, "Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Görüşme var, doğru ancak son sözü Malatya söyleyecek" dedi.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler

Bu haberi de okudularAdil Gevrek'ten Beşiktaş'a tepki: Etik değil!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...