Süper Lig’de milli aranın ardından Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’ye konuk olan zirve adaylarından Fenerbahçe, rakibini 3-2 yenerek iddiasını sürdürdü. Sezona Trabzonspor’da başlayan ve Göztepe’ye transfer olan Guilherme, sarı-kırmızılı formayla 2. maçında iki gole imza attı. Brezilyalı futbolcu Süper Lig’de daha önce Yeni Malatyaspor formasıyla Trabzonspor’a 2 gol birden kaydetmişti.

Fenerbahçe karşısında Sosa’nın penaltı golüne engel olamayan Göztepe, bu sezon 3. kez penaltı vuruşundan kalesinde gol gördü. Yeni Malatyaspor maçında Adem Büyük, Gaziantep FK karşılaşmasında da Alexandru Maxim penaltı vuruşlarıyla sarı-kırmızılı ekibin filelerini havalandırmıştı.