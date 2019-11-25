Guilherme’nin çabası yetmedi

Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon ligde 4 gole imzasını atan, 6 da asist yapan Guilherme, Fenerbahçe karşısında rakip savunmaya zorlu anlar yaşattı. Brezilyalı futbolcu, Jahovic’le birlikte ev sahibinde gole en yakın isim olarak görev alırken, özellikle maçın ilk başlarında oldukça etkiliydi ve Altay’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir fırsattan yararlanamadı.

79. dakikada yerini Donald’a bırakan 28 yaşındaki hücum oyuncusu, sahada kaldığı süre boyunca rakip kaleye 5 şut çekti ama hiç isabet bulamadı. Guilherme, 3 adam geçme girişiminin de 2’sinde başarılı oldu.