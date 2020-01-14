Mevcut kadroda henüz yer açılmadığı için Yeni Malatyaspor forması giyen futbolcuya ıslak imza attıramayan siyah-beyazlı yönetimin çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirlendi.

Guilherme ile birlikte kiralık olarak bir de golcü almayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, bu transferleri yapabilmek için bir ya da iki futbolcusunu kiralık veya bonservisli olarak elden çıkarmaya çalışıyor.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın çok istediği Oğuzhan Özyakup’u kiralamaya sıcak bakan yönetim henüz bu oyuncuyu ikna edemedi.

Oğuzhan dışında Tyler Boyd’u da kiralamaya hazırlanan yönetim, yer açılması halinde Guilherme ve golcü transferlerini bitirerek, şimdiden yaz transfer döneminin çalışmalarını başlatacak.

Transferde anlaştığı bazı oyuncuları net cevap veremediği için teker teker kaybeden siyah-beyazlı yönetim, aynı sorunları yaşamamak için bu kez daha temkinli hareket ediyor.

Cenk Tosun’u bu nedenle Crystal Palace’a kaptıran Beşiktaş’ın uzun bir süre kendilerini beklediği için eski golcüsüne de teşekkür ettiği vurgulandı. (Skorer)