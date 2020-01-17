Guilherme transferinde Abdullah Avcı gerçeği!

Devre arası transfer döneminde mevcut kadrodan bir kaç oyuncuyla yollarını ayırarak, yeni takviye için bütçe bulmanın hesabı içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle tüm planlarını rafa kaldırdı.

Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme ile her konuda anlaşan ve kulüpten bonservis bedeli çıkarmadan bu işi bitirmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetimin, teknik patron Avcı’nın sürpriz vetosu yüzünden Brezilyalı oyuncudan vazgeçtiği ortaya çıktı.

İlk etapta Guilherme’ye sıcak bakan deneyimli hocanın, Oğuzhan Özyakup ile Adem Ljajic’in kamp performansından memnun kaldığı ve bu nedenle 10 numara pozisyonunda oynayan Yeni Malatyasporlu futbolcudan vazgeçtiği aktarıldı. Abdullah Avcı’nın, Oğuzhan ve Ljajic’le yakından ilgilendiği vurgulandı.

Forvet transferinde ise Cenk Tosun’un Crystal Palace ile anlaşması yüzünden eldeki oyuncularla yola devam etmek istediğini bildiren Abdullah Avcı’nın tüm yoğunluğunu mevcut futbolcuların performansının artmasına verdiği kaydedildi.

Teknik heyetten gelen raporlar doğrultusunda transfer rotasını belirleyen Beşiktaş Yönetimi tamamen yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Bu arada iç transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin ile masaya oturacak. Yönetim, teknik heyetin kadroda tutulmasını istediği üç oyuncuyla da sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyor. (Skorer)