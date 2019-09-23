Guilherme: Golü hissettim

Beraberliği getiren golün sahibi Guilherme bu sezon 3. kez fileleri sarstı.

23 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Guilherme: Golü hissettim

Brezilyalı oyuncunun skor bulduğu 3. maçta da Btc Turk Yeni Malatya puan aldı. İlk hafta 3-0’lık Başakşehir maçında fileleri bulan Guilherme, geçen hafta 4-0 kazandıkları Ankaragücü mücadelesinde de gol atmıştı. Dün gece de beraberlik sayısını kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, “İyi oynadık. Gole gelince; Adis aksiyon alınca topun bana geleceğini hissettim. İyi vurdum. Katkıda bulunduğu için mutluyum. Hocanın bize ‘Kendiniz olun kendiniz gibi oynayın’ tavsiyesi var” ifadesini kullandı.

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