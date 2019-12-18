Guilherme, Beşiktaş'ta oynamak istiyor

Malatya’da kiralık oynayan ligin asist kralı, sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak Beşiktaş'ta oynamak istiyor.

18 Aralık 2019, Çarşamba 08:36
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Guilherme, Beşiktaş'ta oynamak istiyor

Ligin asist kralı Malatyasporlu Guilherme, Beşiktaş formasını giymek istiyor. beIN Sports’un haberine göre; Guilherme Kartal’ın listesindeki ilk isim.

Sezonun geri kalan bölümünde ligde ve kupada 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu için temaslar sıklaştırıldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı da, hem merkez orta saha hem de kanatlarda oynayabilen ligin asist kralı Guilherme için yönetime olumlu rapor verdi. Yeni Malatya’da kiralık olarak oynayan başarılı oyuncunun sözleşmesinde özel çıkış maddesi bulunduğu da iddia edildi. Avcı’nın Başakşehir’de oynadığı dönemde de Brezilyalı oyuncuyu istediği belirtiliyor. (Bein Sports)

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