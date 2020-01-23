Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, 2-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'a transferi hakkında da konuştu. Guilherme, transferin neden gerçekleşmediğini şu sözlerle açıkladı.

"Beşiktaş limite takıldı"

Guilherme, "Beşiktaş, federasyonun limitlerine takıldığı için bu transfer olmadı. Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Malatya'dayım ve burada mutluyum"











