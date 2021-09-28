Tamamı kadın sporculardan oluşan Project X, VCT Game Changers müsabakasından itibaren Guild X adıyla Guild Esports'u temsil edecek. Guild Esports; popüler FPS oyunu Valorant takımı için yeni güçlü isimlerle anlaştığını duyurdu. ABD’den Cinnamon’un kaptanlığını üstlendiği takımın kadrosunda; Türkiye’den Smurfette, Almanya’dan Roxi, Rusya’dan Glance ve Fransa’dan Kim yer alıyor. Project X adı altında tamamı kadın oyunculardan oluşan ekip, artık Guild X formasıyla müsabakalara katılacak. Yeni takım, David Beckham'ın ortaklarından biri olduğu Guild Esports’un tüm imkanlarından faydalanacak.

Guild X, 27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek VCT Game Changers EMEA turnuvasında Guild'i ilk kez temsil edecek. Mayıs ayından bu yana mevcut kadrosuyla rekabet eden takım, yaz boyunca büyük bir performans göstererek Women in Games Europe Community Cup turnuvasını kazandı.

Haziran 2020'de kurulan Guild Esports, lansmanından bu yana profesyonel kadrolarını geliştirme yönünde önemli adımlar atıyor. Guild Esports, Fortnite Şampiyonası Serisi (FNCS) ve Rocket League Şampiyonası Serisi (RLCS) gibi büyük kupalar da dahil olmak üzere, önemli sonuçlar elde etti. Ekiplerini uluslararası sıralamalarda ilerletmek için sınıfının en iyisi organizasyonlarla büyük yetenekleri bir araya getirmek için çalışan kulüp, Guild X ile de Guild mirasını güçlendirmeyi hedefliyor .

“Guild X bizim için yalnızca en iyi kadın takımı değil”

Guild Esports CEO’su Kal Hourd, yapılan anlaşma hakkındaki görüşlerini: “Başladığımızdan bu yana çok basit bir misyonla ilerliyoruz: Esporun en heyecan verici yeteneklerini belirlemek, kulübümüze almak ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi sunmak. Bizim için Guild X bunun birebir karşılığı. Onları sadece en iyi kadın takım olarak görmüyoruz. Tüm takımlar arasında en iyisi olmalarını sağlayacak bütün özellikler, Guild X’te var." sözleriyle dile getirdi.

Guild X takımının kaptanı Cinnamon ise: “Katılmak için bir organizasyon ararken, gelişimimizi ciddiye alan bir yerde olmak istedik. Guild bize burada bir miras yaratabileceğimize dair tam güvence verdi. Guild'in sadece bize değil, Valorant espor dünyasının geleceğine olan bağlılığından dolayı da çok heyecanlıyız. Guild Academy aracılığıyla da daha fazla oyuncuya ilham vermek istiyoruz" dedi.

Guild X; Subway, Samsung ve HyperX markalarıyla büyük ortaklıklara imza attı

Guild X; Subway, Samsung ve HyperX markalarıyla büyük ortaklıklara imza atan kulüp için bu senenin en heyecan verici gelişmelerinden biri olarak görülüyor.

Yeni anlaşmalar ve kadrolarla yerini sağlamlaştıran Guild; çevrimiçi platformu Guild Academy ile yarının espor yıldızlarına kişiselleştirilmiş koçluk planları sunuyor. Guild, ünlü tasarımcı Fergus Purcell tarafından yeniden yorumlanan logosunun yer aldığı bir kıyafet serisi de başlattı.