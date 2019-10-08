Guidetti: VakıfBank, her kulvarda kazanmak için oynar

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda yarın İzmir’de Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın İzmir’de oynanacak karşılaşma öncesi VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA’nın antrenör ve kaptanlarının görüşlerine yer verildi.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, kupaya İtalya’da Chieri takımı ile hazırlık maçı oynayarak hazırlandıklarını bildirdi.

Genç bir takıma sahip olduklarını ve takıma yeni gelen oyuncuların olduğunu aktaran Guidetti, şunları kaydetti:

"Takım halinde çok fazla bir arada hazırlanma şansı bulamadık. Her iki takım da kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunduruyor. Sezona başlamak için güzel maç olacak. Türk taraftarlar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Sahada birçok yıldızı izleme fırsatı bulacaklar. Rakibimiz Eczacıbaşı VitrA çok güçlü bir takım. Bu sezon kadrolarını yaptıkları transferlerle güçlendirdiler. Bizim de genç ve deneyimli oyunculardan oluşan bir takımımız var. VakıfBank katıldığı her kulvarda kazanmak için oynar."

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak, uzun bir aranın ardından VakıfBank olarak oynayacakları ilk resmi mücadele olacağını belirtti.

İzmir’deki tüm VakıfBank taraftarlarını maça davet eden Melis Gürkaynak, "Hem bizim kadromuzda hem de rakibimizin kadrosunda yeni isimler bulunuyor. Kendimizi test etmemiz açısından önemli bir maç olacak. Umarım kazanan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Motta: "Bu yıl da kupayı kazanmak istiyoruz"

Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Motta ise bu sezon 5 ayrı kulvarda mücadele edeceklerini anımsattı. Şampiyonlar Kupası’nın da bunlardan birisi olduğunu belirten Motta, "Geçtiğimiz yıl bu kupayı kazanmıştık, bu yıl da kupayı kazanarak geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Bu hedefimize ulaşabilmek için de oldukça motiveyiz." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz ise uzun süredir takım olarak yeni sezona verimli bir şekilde hazırlandıklarını aktardı.

İtalya’da bir hazırlık turnuvasına katıldıklarını ve güzel sonuçlarla döndüklerini ifade eden Simge Aköz, şöyle konuştu:

"Yarın oynayacağımız Spor Toto Şampiyonlar Kupası müsabakasında da kupayı kazanarak sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakibimiz VakıfBank ise bildiğimiz bir rakip. Bütün gücümüzle sahada yer alacağız."