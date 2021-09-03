Guidetti: Stres anlarıyla mücadele etmek için çok genç bir takımız

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın antrenörü Guidetti, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Guidetti'nin açıklamaları şöyle;

3 harika set oynadık. Sırbistan, son yıllarda yalnızca 5-6 maç kaybetti ve bunun da bir sebebi olması gerekiyor. Ya Çin'e, ya Brezilya'ya ya da ABD'ye karşı kaybettiler. Nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Elimize çok fazla şans geldi ama hala bu stres anlarıyla mücadele etmek için çok genç bir takımız. Turnuvanın en iyi takımına karşı kaybettik. Sadece finali onlara karşı oynamak yerine, yarı finalde onlarla karşılaştık. Yarın için enerji toplamamız zor olacak. Boskovic, dünyanın en çok kazanan pasör çaprazıysa bunun bir sebebi var. Görüntüde tek başına oynuyormuş gibi görünüyor ama takım arkadaşları da onun için oynuyorlar.