Guidetti: Oyuncularım savaşarak bu maçı kazandı

Guidetti, B Grubu’nu 3. bitirdikleri karşılaşma sonrası AA’ya açıklamalarda bulundu.

Rusya Olimpiyat Komitesi’nin ne kadar iyi bir takım olduğunu anlatan ve maçın zorluğuna dikkati çeken Guidetti, "Bu maç bizim için çok önemliydi ve oyuncularım savaşarak hatta maçın sonunda kanlarını dökecek kadar mücadele ederek kazandılar. Rusya’yı yenmek kolay değil. Uzun boylu bir takım. Çok kritik bir galibiyete imza attık." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalde Güney Kore ya da Sırbistan arasında bir tercih yapmadığını dile getiren tecrübeli başantrenör, "Güney Kore ya da Sırbistan fark etmez. Çok farklı takımlar aslında. İkisinde de büyük yıldızlar var. Güney Kore de Kim gibi bir isim var. Sırbistan dünya yıldızlarıyla dolu. Şu an rakibimizin kim olacağına fazla enerji harcamak istemiyorum. Kuradan sonra bakarız." değerlendirmesinde bulundu.

TOKYO (AA)