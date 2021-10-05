Guidetti: 'Biraz daha zamana ihtiyacımız var'

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise önemli bir kupa mücadelesini başarıyla geride bıraktıklarını belirterek, "Bu kupada genelde şansız maçlar çıkarıyorduk. Bu sefer çok inandık. Takımımızın kadrosu aynı, fazla değişiklik yapmadık. Yeni oyuncular da var. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu sezon için iyi bir ekip kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıbaşı Dynavit'te de iyi oyuncuların olduğunu anlatan Guidetti, şunları söyledi:

"Önümüzde 4 kupa daha var. Çok çalışmak lazım. Biraz daha antrenmanlara ihtiyacımız var. Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Türkiye voleybolu çok seviyor. Ne zaman Türk oyuncular sahaya çıkıyor herkes mutlu oluyor. VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe taraftarı herkes milli takımı seviyor, oyuncuları seviyor. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Maç Ankara'da oynansaydı belki 10-12 bin kişi gelirdi. Bu bizim için gurur verici bir şey."

Milli takımın başında uzun bir yaz geçirdiğini hatırlatan Guidetti, "Çok başarılı bir dönemdi. Oyuncularımız 5 ayda 3 turnuvaya katıldı. Çok antrenman yaptık. Başarılı sonuçlar aldık. Beşinci ve üçüncülükler aldık. Biz ABD, Çin veya Brezilya değiliz ama her turnuvada çok iyi savaştık." ifadelerini kullandı.

AA