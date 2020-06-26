İtalyan lüks moda markası Gucci, sınırlı sayıda ürettiği espor temalı saatini tanıttı. Fiyatıyla dudak uçuklatan saatin tasarımı, profesyonel League of Legends takımı Fnatic'ten ilham alıyor. Saatte Fnatic'in turuncu siyah renklerinin yanı sıra espor takımının logosu da yer alıyor.

Küresel espor organizasyonu Fnatic ile iş birliği içinde tasarlanan FNATIC x Gucci Limited Edition, şu anda sadece çevrimiçi olarak Gucci'nin internet sitesi üzerinden ön siparişle satılıyor. Aslında saat, dalgıçlara özel olarak tasarlanan bir model olan Gucci Dive'ın Fnatic versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Siyah kauçuk kayışa ve paslanmaz çelik gövdeye sahip olan FNATIC x Gucci Limited Edition, kadranında ve çerçevesinde Fnatic logosunun turuncu rengini barındırıyor. Ayrıca kadran üzerinde saat 6 konumunda Fnatic logosu da yer alıyor. Saatin arka tarafında da yine Fnatic ve Gucci logoları bulunuyor ve saatin 200 metreye (20 ATM) kadar su geçirmediği belirtiliyor. Bilek boyu 5,9 inç ila 7,9 inç arasında ayarlanabilen saat iki yıl uluslararası garantiye sahip.

FNATIC x Gucci Limited Edition'dan sadece 100 adet üretildi ve Gucci'nin çevrimiçi mağazası üzerinden 1620 dolara ön sipariş verilebiliyor.

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