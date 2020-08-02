Guatr, herkeste gözlemlenebilen bir rahatsızlıktır. Doğumsal olabilen bu rahatsızlık sonradan da ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak 40 yaşından sonraki süreçlerde daha yaygın olarak gözlemlenmektedir. Küçük guatrların fiziksel ve estetik olarak bir soruna sebep olmazken, büyük guatr sorunu yaşayan kişilerde yutkunmada zorluklar, nefes almada zorluklar, seste kısıklık ve öksürük gibi durumlara sebep olabilmektedir.

Guatr için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Guatr hastalığı her yaş grubunda görülebilmektedir. Çoğu hastalıkta olduğu gibi guatrda da bazı risk faktörleri mevcuttur.

Bu risk faktörleri;

Aile öyküsü

Yaş

İyot eksikliği

Bazı ilaçlar

Menopoz

Hamilelik

Radyasyona maruz kalma

Kadın olmak

Doktorlar genellikle el ile muayene sırasında guatr rahatsızlığını anlayabilmektedir. Fakat yine de bazı tanı testleri uygulanabilmektedir.

Bu testler;

Ultrasonografi

Biyopsi

Hormon testi

TiroidScan

Hormon testi

Yutkunmada zorluk, ses kısıklığı, öksürük, nefes almada zorluk gibi belirtilerin görülmesi halinde uzman bir hekime görünmekte fayda vardır. Guatr hastalığı şüphesi ile hastaneye gidecek olan kişilerin Dahiliye (iç hastalıkları) bölümüne gitmeleri gerekmektedir. Dahiliye bölümü uzmanlarının muayenesi sonucunda hasta guatrın büyüklüğü ve oluşum sebebine göre hastayı Endokrinoloji bölümüne sevk edebilmektedir.

Guatr hastalığına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Boyun bölgesinde şişlik fark edilebilir. Bu şişliğin beraberinde ise sinirlilik hali, çarpıntı, kabızlık, geçmeyen ishal, aşırı uyku durumu ya da aşırı uykusuzluk durumu, kilo artışı, ellerde gerçekleşen titreme, yutkunmada meydana gelen zorluklar ve nefes almada gerçekleşen zorluklar gibi guatr belirtilerinin yaşanması halinde en kısa sürede Dahiliye bölümüne gidilmelidir.

Dahiliye (İç Hastalıkları) bölümünden randevu almak için özel hastaneleri sitelerinde verdikleri numaralardan arayarak randevu alabilirsiniz. Üniversite hastaneleri için sabahtan giderek randevu almakta fayda vardır. Devlet hastaneleri için ise ALO 182'yi arayarak ya da MHRS online randevu alabilirsiniz.