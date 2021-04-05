Manchester City'nin teknik direkörü Pep Guardiola, sıkışık takvimden dolayı adeta isyan etti.

Sürekli olarak maç yaptıklarından yakınan Katalan çalıştırıcı, "UEFA ve FIFA, oyuncuları öldürüyor. Sezon başından beri hiç ara vermedik, bir kere bile. Oyuncular insan, makine değil" dedi.

Guardiola gazetecilere verdiği demeçte, "Oyuncuları tanıyorum, bazıları her gün oynamak istediği için sürekli üzgün ama bu mümkün değil. Bu yıl tüm yarışmalarda seyircisiz, şimdiye kadarki en kısa yarışmada yarışmak için, (eğer) rotasyon yapmazsanız, tüm yarışmalarda yarışmazsınız ve şu anda bulunduğumuz konumda olmazsınız. Elbette oynayabilirler, inanılmaz bir zihniyetleri var ama dinlenmeye ihtiyaçları var" ifadelerini kulllandı.

Tecrübeli teknik direktör son olarak Manchester City'nin Cumartesi günü King Power Stadyumu'nda Leicester City'yi 2-0 yendiği maçta rotasyona gidip ilk 11'den 6 değişiklik yapmıştı.