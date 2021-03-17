Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde gol yememe rekoruna doğru koşuyor. City son 7 maçının tamamında, toplamda ise 706 dakikadır Şampiyonlar Ligi'nde gol yemiyor. Bu alanda Juventus'u geçen sezon Manchester City'nin önünde tek rakibi 2006 yılındaki Arsenal'in serisi...

Manchester City bu sezon grup aşamasının ilk hafta mücadelesinde Porto karşısında 14.dakikada Luiz Diaz'dan gol yemişti. Bu maçı 3-1 kazanan Guardiola'nın ekibi sonraki 7 maçı da gol yemeden bitirdi

Grup aşaması:

Porto 3-1 (14.dk Diaz gol attı)

Marsilya 3-0 (d)

Olympiakos 3-0

Olympiakos 1-0 (d)

Porto 0-0 (d)

Marsilya 1-0

Son 16 turu:

M'Gladbach 2-0 (d)

M'Gladbach 2-0









Şampiyonlar Ligi tarihinde en uzun süre gol yemeyen takım 2006 yılında 995 dakika ile Arsenal olmuştu. Guardiola'nın ekibi kalan maçlarda bu rekoru kırmak için sahaya çıkacak

995 dk: Arsenal (27/09/2005–17/05/2006)

706 dk: Manchester City (21/10/2020-devam ediyor)

690 dk: Juventus (22/11/2016–09/05/2017)