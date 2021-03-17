Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2-0 kazanılan Borussia Mönchengladbach maçı sonrası Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a üstün performansı sonrası övgü dolu sözler söyledi.

İlkay'ı "Şimdiye kadar gördüğüm en zeki oyunculardan biri" olarak niteleyen Guardiola, "İnanılmaz derecede iyi bir adam. Birlikte geçirdiğimiz zamanı asla unutmayacağım. Bu sezon, her kaleye yaklaştığında golü attı, bu niteliğe sahip ama sadece bu değil. İlkay'ın ve tüm takımın performansından çok memnunum" diye konuştu.

Şubat ayının en iyisi

30 yaşındaki futbolcu son olarak Mönchengladbach 2-0 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 18. dakikasında takımının ikinci golünü atmıştı. Bu sezon adeta fırtına gibi esen İlkay Gündoğan Manchester ekibiyle çıktığı toplam 33 maçta 15 gol atmayı başardı. İlkay, Premier Lig'de şubay ayının futbolcusu seçilmişti.