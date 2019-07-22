Guardiola’dan Bayern’e isyan

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin menaceri Pep Guardiola, son dönemde takımının yıldızı Leroy Sane ile ilgili çıkan haberlere isyan etti. Katalan teknik adam, Alman futbolcu için Bayern Münih’in ilgisi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Transfer için bazı isimlere bakıyoruz. Bayern’deki gibi kimi insanların Sane hakkında konuşmayı sevdiklerini biliyorum ama genellikle diğer kulüplerdeki oyuncular hakkında asla konuşmam.”