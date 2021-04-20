Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri arasında yer alan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni organizasyon hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Guardiola'nın açıklamaları;

"Açıklama yapılmadan birkaç saat önce Avrupa Süper Ligi'nde olacağımızı öğrendim. Başkan futbolun nereye gittiğine dair daha net konuşabilir ancak durum bizim için rahatsız edici çünkü her şeyi bilmiyoruz."

"Adil değil"

"Çaba ve başarı arasında bir ilişki olmadığında spor , spor değildir. Kaybetmen önemli değilse spor değildir. Birçok kez mümkün olduğunca iyi bir yarışma istediğimi söyledim. Takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamaması adil değil."

"UEFA başarısız oldu"

"Bu noktada UEFA başarısız oldu. Tüm bilgileri açıklığa kavuşturmaları gerekiyor. Salgın nedeniyle şimdiye kadarki en zor sezonda beş abone yapmak için savaştık ve insanlar kendileri için savaştı. Bu durumda herkes mücadele ediyor."

"Alaycı olmayın"

"Netleştirmeleri ve bir sonraki adımın ne olduğunu gerçekten netleştirmeleri gerekiyor ve sonra insanlar ne yapacaklarına karar verebilirler. O halde mümkün olduğunca birlikte gitmeliyiz. Ama aynı zamanda alaycı olmayın. Herkes kendi adına düşünüyor. UEFA kendileri için düşünüyor."