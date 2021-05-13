Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Porto'ya verilmesinin ardından konuştu.

UEFA'nın verdiği karar saygı duyduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "UEFA bir karar verdi, biz de buna uyacağız. İstanbul'a daha önce gitme fırsatım olmamıştı. Finali İstanbul'da oynamak isterdim. İlkay Gündoğan için oraya gitmemizi istiyordum" dedi.





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Dev maç 29 Mayıs'ta

Manchester City ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs Cumartesi günü Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak.