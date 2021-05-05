Guardiola namağlup Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu peşinde
Manchester City, yarı finalde PSG karşısında ilk maçı 2-1 rövanşı da 2-0 kazandı ve finale kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik alan Pep Guardiola'nın ekibi finali de kazanırsa namağlup şampiyon olacak
Manchester City, bu sezon Şmpiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik aldı ve namağlup finale kaldı. Son 7 maçının tamamını kazanan Pep Guardiola'nın ekibi finali de kaybetmeden alırsa, namağlup şampiyon olacak.
Guardiola'nın ekibi, bu sezon sadece grup aşamasında Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken son 16 turunda Mönchengladbach'ı çeyrek finalde B. Dortmund'u yarı finalde Paris Saint-Germain'i hem içerde hem dışarda yenip eledi.
Guardiola daha önce Barcelona ile 2008-09 ve 2010-11 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olurken namağlup mutlu sona ulaşamamıştı.
Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları
Grup aşaması
Manchester City 3-1 Porto
Marsilya 0-3 Manchester City
Manchester City 3-0 Olympiakos
Olympiakos 0-1 Manchester City
Porto 0-0 Manchester City
Manchester City 3-0 Marsilya
Son 16 turu
Mönchengladbach 0-2 Manchester City
Manchester City 2-0 Mönchengladbach
Çeyrek final
Manchester City 2-1 B. Dortmund
B.Dortmund 1-2 Manchester City
Yarı final
PSG 1-2 Manchester City
Manchester City 2-0 PSG