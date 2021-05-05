Guardiola namağlup Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu peşinde

Manchester City, bu sezon Şmpiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik aldı ve namağlup finale kaldı. Son 7 maçının tamamını kazanan Pep Guardiola'nın ekibi finali de kaybetmeden alırsa, namağlup şampiyon olacak.

Guardiola'nın ekibi, bu sezon sadece grup aşamasında Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken son 16 turunda Mönchengladbach'ı çeyrek finalde B. Dortmund'u yarı finalde Paris Saint-Germain'i hem içerde hem dışarda yenip eledi.

Guardiola daha önce Barcelona ile 2008-09 ve 2010-11 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olurken namağlup mutlu sona ulaşamamıştı.





Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları

Grup aşaması

Manchester City 3-1 Porto

Marsilya 0-3 Manchester City

Manchester City 3-0 Olympiakos

Olympiakos 0-1 Manchester City

Porto 0-0 Manchester City

Manchester City 3-0 Marsilya





Son 16 turu

Mönchengladbach 0-2 Manchester City

Manchester City 2-0 Mönchengladbach

Çeyrek final

Manchester City 2-1 B. Dortmund

B.Dortmund 1-2 Manchester City

Yarı final

PSG 1-2 Manchester City

Manchester City 2-0 PSG