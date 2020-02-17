Guardiola: İkinci lige de düşürseler, burada kalacağım

Pep Guardiola, kulübün Avrupa'dan iki yıl men edilmesine rağmen Manchester City'de kalmayı planladığını söyledi.

UEFA, Manchester City'yi Finansal Fair-Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 Avrupa kupalarından men etti. Şok etkisi yaratan kararın ardından menajer Pep Guardiola ve futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olurken, tecrübeli teknik adamdan bir açıklama geldi.

Sky Sports'un haberine göre söylentilere nokta koyan Katalan teknik adam oyuncularına "Hangi ligde olursak olalım, burada kalacağım. İkinci lige de düşürseler, burada kalacağım... Şimdi bir arada olma zamanı..." diyerek mesajını iletti.

49 yaşındaki Guardiola'nın takımıyla olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Öte yandan Manchester City'nin UEFA'nın men kararını birkaç gün içinde CAS'a taşıması bekleniyor.

Ntvspor