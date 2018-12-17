Guardiola gözünü dikti! Manchester City Ozan Kabak için geliyor

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük kazançlarından biri tartışmasız ki Ozan Kabak. Fatih Terim’in altyapıdan alıp forma verdiği ve düzenli olarak oynattığı 18 yaşındaki stoper, kısa sürede sergilediği müthiş performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Son flaş haber İngiltere’den geldi. Mirror’a göre Manchester City, uzun süredir Ozan’ı takip ediyor. Pep Guardiola’nın sezon sonuna kadar Ozan’ı izleteceği ve yaz döneminde Galatasaray’a resmi teklif yapabilecekleri yazıldı. Manchester United’ın da daha önce Ocak ayında 20 milyon Pound yani yaklaşık 135 milyon TL’lik bir öneriyle Cim Bom’un kapısını çalacağı iddia edilmişti.

Başkan görüşmeye gitmişti

Geçtiğimiz hafta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz İngiltere’ye giderken, burada Manchester City Yönetimi ile masaya oturmuştu. İngiliz devi ile uzun soluklu bir işbirliğine imza atmayan hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, City’nin gözden çıkaracağı veya fazla şans veremediği genç futbolcuları almak için öncelik isteyecekti.

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