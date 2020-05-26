Guardiola gibi! Yeni bir fenomen doğuyor: Hansi Flick

Bayern Münih'in başına sezonun ilk yarısında geçen Alman teknik adam Hansi Flick, inanılmaz bir performans ile takımını zirveye taşıdı. Bundesliga'da görev yaptığı 18 maçta 15 galibiyet alan Hansi Flick böylece Guardiola'nın ardından Bundesliga'da böylece bir başlangıç yapan ilk isim oldu.

Bayern Münih, Hansi Flick yönetiminde 18 maçta 15 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi alırken son 7 lig maçının tamamını kazandı.