Manchester City patronu Pep Guardiola, Barcelona Eski Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun yakın zamandaki tutuklanmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Yaşananların normal olmadığını dile getiren Guardiola, "Bu rahatsız edici bir durum. Mahkeme suçlu olduğunu kanıtlayana kadar zaten masumdur" ifadelerini kullandı.

Başkanlık yarışına da değinen Katalan teknik adam, Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa'nın 7 Mart seçimlerinde kulübün başkanlığı için yarıştığı eski kulübüne dair büyük umutları olduğunu dile getirdi ve konuyla ilgili, "Barcelona'da zor bir durum ama yeni adamın önümüzdeki yıllarda liderlik etme cesaretine sahip olması gerekiyor. Mümkün olduğunca çok insan oy verebilir ve dünyanın en iyi kulübüne liderlik edebilir. Daha güçlü bir şekilde geri döneceklerinden oldukça eminim. Yeni başkan güvenle liderlik etmeli ve taraftarları bir araya getirmeli ve bu onları oldukları kulüp yapacaktır. Seçimi ve umarım başkan iyi olacak" dedi.

Yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanmıştı

Barcelona Eski Başkanı Josep Maria Bartomeu, pazartesi günü 'Barçagate' ismi verilen yolsuzluk soruşturması ve Puyol, Messi, Pique ve Xavi gibi ünlü isimleri sahte sosyal medya hesapları kullanarak itibarlarını zedelemeye çalışması kapsamında tutuklanmış, bir gün sonra ise şartlı olarak serbest bırakılmıştı.