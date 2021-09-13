Singularity takımı Denis "⁠seized⁠" Kostin ve Ladislav "⁠GuardiaN⁠" Kovács’in tecrübelerini 20 yaş ve altı üç Rus oyuncu olan Evgeny "⁠Norwi⁠" Ermolin, Timur "⁠clax⁠" Sabirov ve Daniil "⁠d1Ledez⁠" Kustov ile birleştirerek Artem "⁠Fierce⁠" Ivanov koçluğundaki yeni ekibini tanıttı.

Takım ilk turnuvasını Ağustos ayında BEZ ZP adı altında IronWar Grand Prix’te oynadı ve yarı finalde yenildikten sonra turnuvayı 3-4. sırada bitirdi.

Bu iki oyuncu 2012 ve 2017 yılları arasında Natus Vincere'de birlikte oynadıktan sonra tekrar bir araya geldi. seized takımdan çıktıktan sonra e Gambit, Vega Squadron, Cyber ​​Legacy ve son olarak Trident takımlarında yer almıştı. Trident takımında ikisinin ilk kez Haziran ayında GuardiaN'ın yerine geçtiğinde yeniden bir araya geldiklerini biliyoruz.

seized: “Tecrübeli ve kana susamış gençleri bir araya getirmeye çalıştığımız tamamen yeni bir takımız. Hedefimiz, bu yılın sonuna kadar rekabetçi bir takım olmak ve ardından adım adım sıralamada yükselmek ve taraftarlarımızı memnun etmek.” dedi.

Singularity, hem Danimarka hem de Kuzey Amerika'daki projeleri besleyip daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğu’nun sularına açıldı ve bu hamleyle yepyeni bir yola adım attı. Singularity'nin CEO'su ve kurucusu Atle S. Stehouwer, “Yaklaşık 1,5 yıl boyunca Danimarka sahnesine bağlı kaldıktan sonra ve önceki Amerikan maceramızdan sonra temiz bir nefese ihtiyacımız vardı” dedi ve ekledi,

“Bu nedenle, genç oyuncular ve deneyimli oyuncular ile mükemmel bir şekilde dengelenmiş bu aç ve yetenekli BDT ekibini bulduğum yer olan ulusal sınırların dışındaki seçeneklerimizi bir kez daha keşfetmeye karar verdim. Takımdan yüksek beklentilerim var ve bunu görmek için, bu ekibin sahnede daha fazla başarı bulması için gerekli çevreyi sağlayacağız.”

Singularity’nin güncel kadrosu:

Denis "⁠seized⁠" Kostin

Timur "⁠clax⁠" Sabirov

Evgeny "⁠Norwi⁠" Ermolin

Daniil "⁠d1Ledez⁠" Kustov

Ladislav "⁠GuardiaN⁠" Kovács

Artem "⁠Fierce⁠" Ivanov (Koç)



